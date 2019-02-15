"Повернись, снимай штаны": в Киеве мужчина устроил пьяное ДТП и угрожал изнасиловать полицейских (видео)

Мужчина, которого застали за рулем авто, утверждал, что он стал случайным свидетелем ДТП.

Вечером 14 февраля на улице Борщаговской автомобиль Kia на большой скорости влетел в Nissan и отправил его в столб. Девушка-водитель внедорожника чудом избежала серьезных травм.

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По прибытии на место аварии патрульные обнаружили, что водитель Kia находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Он сидел на водительском сидении и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия, сообщает "Информатор". Полицейские силой вытащили мужчину из автомобиля, после чего тот начал вести себя агрессивно.

Когда водитель с помощью патрульных покинул салон Kia, он резко изменил свои показания. Вдруг мужчина заявил, что он стал невольным свидетелем ДТП и пытался оказать помощь пассажиру одного из разбитых автомобилей. По его словам, правоохранители начали его избивать и ему пришлось закрыться в чужой Kia.

В ходе общения он вел себя агрессивно и угрожал изнасиловать патрульных. Спустя несколько минут он вновь из свидетеля превратился в водителя, достав из кармана ключи и попытавшись вернуться в автомобиль.

По предварительной информации, перед тем как устроить пьяную аварию, мужчина угнал Kia. Когда оскорбления и угрозы оборвали терпение полицейских, подозреваемого в совершении ДТП заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу, а неадекватного мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

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Видео Информатор

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