В Киеве пьяный замглавы РГА травмировал патрульную, оформлявшую ДТП

На плохое самочувствие также пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок.

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«В 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: «Шкода» догнала «Ниссан», - говорится в сообщении.

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На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди «Нисана». Во время составления материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и «Ниссаном». В этот момент водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в направлении левого берега, въехал в «Шкоду», который в свою очередь ударился в «Ниссан».

Вследствие этого патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне «Шкоды». Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Установлено, что за рулем «БМВ» находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.