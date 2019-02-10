В центре Киева произошел масштабный пожар: горит офисное здание (фото)

Горит трехэтажное офисное здание. Огонь начал разрастаться, пожару присвоили ранг повышенной сложности.

В ночь на 10 января в Киеве по адресу улица Казимира Малевича, 86 вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает "Информатор". Горит трехэтажное офисное здание. Огонь начал разрастаться с такой силой,что со временем пожару присвоили ранг повышенной сложности.

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На данный момент площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Огонь охватили крышу здания. Существует угроза распространения огня.

Ранее на Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погибли трое человек.