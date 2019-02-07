Появились подробности жестокого избиения школьницы в Житомире (видео)

Полиция имеет дело с подозреваемой в хулиганстве не впервые.

В Житомире девушки-подростки вначале жестоко побили 15-летнюю школьницу, а затем смонтировали видео драки под музыку и выложили ролик в соцсети.

Оно мгновенно распространилось в интернете и за несколько часов за дело о девчачьей жестокость уже взялась полиция, говорится в сюжете ТСН.

Полиция уже нашла участников драки, они из разных заведений. Жертва – ученица 9-го класса, ей 15 лет.

Педагог рассказывает, что девушку воспитывает бабушка, ее маму и папу 9 лет назад лишили родительских прав. Ученица спокойная и неконфликтная.

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Почему на нее напали, узнать не удается – ни ученица, ни ее бабушка на звонки не отвечают. О причинах драки ТСН рассказывают в другой школе, где учится 14-летняя девушка, которая нанесла большинство ударов. Социальный педагог, которая была с ней на допросе, говорит – вступилась за подругу. "Какой-то конфликт между девочками возник. Ну, одна оскорбила другую, а это уже старшая пошла защищать. Она лидер по своей сути, любит внимание к себе и чтобы дети ее слушались", - говорит социальный педагог вечерней школы №1 Ирина Киналевская.

Соседи говорят, что нападавшую воспитывает бабушка, потому что ее родители разведены, а мама на заработках. Драке не удивляются, потому что девушка посещает секцию по боксу и иногда ведет себя агрессивно.

Как хулиганство расценили избиение в полиции. "Сама девушка в прошлом году трижды покидала место своего проживания, и работники трижды ее находили и возвращали к бабушке. Она вину свою признает", - рассказал руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Пока что об избиении ни пострадавшая девушка, ни ее бабушка не заявляли. Полиция смогла открыть производство благодаря видео, которое выложили в сеть нападавшие. Сейчас его уже удалили, но родителям и опекунам нападающих все же придется расплачиваться за жестокость своих несовершеннолетних детей.