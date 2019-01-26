Жестокое избиение 9-классницы на Киевщине: полиция открыла уголовное производство (видео)

Родители школьницы, которая избила девушку, привлечены к административной ответственности.

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения школьницами 14-летней жительницы села Вишенки Бориспольского района Киевской области.

Производство открыто по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), сообщили в полиции Киевской области.

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"Работники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт относительно распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. Унижала нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам", - говорится в сообщении.

Однако на этом конфликт между девушками не закончился, отметили в полиции. После школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и словила на улице свою «жертву». Школьницу избивали ногами по голове и таскали за волосы, всё это снималось на телефон.

Мать агрессивной ученицы правоохранители привлекли к административной ответственности за буллинг.

Пострадавшая девочка сейчас проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Украине вступил в силу закон о противодействии булінгу.