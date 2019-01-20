В горах на Львовщине от переохлаждения погиб турист

Еще один с обморожениями госпитализирован.

Возле села Коростов Сколевского района Львовской области на горе Парашка сегодня, 20 января, ночью от переохлаждения погиб 31-летний мужчина.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается, 19 января в 23:37 поступило сообщение о том, что неподалёку от села Коростов Сколевского района на горе Парашка заблудились два туриста.

«Несмотря на темное время суток и сложные погодные условия, к месту вызова немедленно выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы. В 3:10 20 января спасатели обнаружили заблудившихся у подножия горы Парашка. Один из туристов, 31-летний мужчина погиб. Второго, 22-летнегой мужчину с обморожением двух стоп доставили в Сколевскую центральную районную больницу», - говорится в сообщении.

В поисковых работах были задействованы 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «19 января на горе Парашка потерялись два человека. С данными лицами была налажена связь по мобильному телефону, они сообщили, что с ними все в порядке и спускаются с горы с помощью координации поискового подразделения ГСЧС. По состоянию на 20 января один из парней с обморожениями доставлен в больницу. 31-летний мужчина в лесу погиб от переохлаждения, решается вопрос транспортировки его тела».

«Пока не сообщается, откуда родом туристы, которые пострадали во время ночного восхождения на гору Парашка», - написал Зинкевич.

Справка УНИАН. Парашка, или Параска - гора в Украинских Карпатах, самая высокая вершина одноименного хребта в Сколевских горах. Высота 1268,5 м над уровнем моря. Расположена в 8 километрах северо-западнее от города Сколе Львовской области. На склоне горы установлен памятный камень, на вершине - крест.