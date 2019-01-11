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Лыжник, которого пять дней искали в Карпатах, находится в реанимации с обморожением конечностей (видео)

11:28, 11 января 2019
Новости туризма
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Спасатели нашли туриста, который 6 января заблудился в районе горы Гимба на Закарпатье / фото zk.dsns.gov.ua

Лыжник из Киева, которого пять дней искали в Карпатах, находится в реанимационном отделении Свалявской центральной районной больницы на Закарпатье.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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«Его состояние стабильное, врачи диагностировали общее переохлаждение организма и признаки обморожения конечностей», - добавили в УГСЧС.

В управлении также сообщили, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке лыжника в Ужгород, в Закарпатскую областную клиническую больницу для оказания максимальной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, турист из Киева заблудился в районе горы Гемба Межгорского района Закарпатской области 6 января. Он был найден вечером 10 января.

Всего в ночь на Рождество на горе Гемба заблудились пятеро туристов. Один из них был найден мертвым.

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Теги: #Карпаты#ГСЧС#поиск туриста в Карпатах