Лыжник, которого пять дней искали в Карпатах, находится в реанимации с обморожением конечностей (видео)

По данным медиков, его состояние стабильное, диагностировано общее переохлаждение организма и признаки обморожения конечностей.

Лыжник из Киева, которого пять дней искали в Карпатах, находится в реанимационном отделении Свалявской центральной районной больницы на Закарпатье.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Читайте такжеСпасатели нашли лыжника, который заблудился в Карпатах перед Рождеством

«Его состояние стабильное, врачи диагностировали общее переохлаждение организма и признаки обморожения конечностей», - добавили в УГСЧС.

В управлении также сообщили, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке лыжника в Ужгород, в Закарпатскую областную клиническую больницу для оказания максимальной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, турист из Киева заблудился в районе горы Гемба Межгорского района Закарпатской области 6 января. Он был найден вечером 10 января.

Всего в ночь на Рождество на горе Гемба заблудились пятеро туристов. Один из них был найден мертвым.