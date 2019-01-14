СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой наркотиков в ЕС и Россию

Во время обысков у фигурантов дела было изъято наркотиков на почти 3 миллиона гривень.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили шестерых жителей Запорожской области и двух киевлян, которые занимались контрабандой наркотических веществ в страны Европейского Союза и Россию.

Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Запорожской области и Киева наладили масштабное производство и сбыт за границу элитных сортов марихуаны.

«Наркосодержащие растения злоумышленники выращивали в столичной нарколаборатории и на открытой местности. Готовый «товар» переправляли рейсами международного сообщения и личным автотранспортом», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что незаконным бизнесом занимались шестеро жителей Запорожской области и двое жителей Киева.

В субботу, 12 января, оперативники СБУ провели 15 обысков в местах производства наркотиков и жительства фигурантов дела в Васильевке Запорожской области и Киеве. Было изъято почти 20 кг готовых к продаже наркотиков, более 200 кустов конопли, почти 500 пачек семян элитных сортов каннабиса, оборудование для выращивания и переработки марихуаны, огнестрельное и холодное оружие, 30 тыс. долл.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет почти 3 миллиона гривень.

На данный момент никто не задержан, решается вопрос об объявлении четырем злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Николаевской обл. ликвидировала деятельность межрегиональной банды наркодилеров. Так, трое лиц сбывали кристаллический метадон, опий и димедрол путем так называемых "закладок" по всей территории Украины.