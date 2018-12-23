В Николаевской области разоблачили банду наркодилеров

Злоумышленники сбывали кристаллический метадон, опий и димедрол по всей территории Украины.

Полиция Николаевской обл. ликвидировала деятельность межрегиональной банды наркодилеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Так, три человека сбывали кристаллический метадон, опий и димедрол путем так называемых "закладок" по всей территории Украины.

Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 2 фигурантам сообщено о подозрении в сбыте наркотиков, вскоре им избирать меру пресечения.

Организатором группы был 27-летний житель Жашкова Черкасской области. Подключив к "делу" 24-летнего жителя Черкасс, который выполнял задачи оператора, и 19-летнего жителя Луганской области в роли "закладчиков", мужчина координировал и тщательно контролировал работу исполнителей.

Общаясь с ними исключительно с помощью мессенджера, организатор предоставлял оператору указания относительно названия, количества и объема заказов, а тот, в свою очередь, координировал действия "закладчика". Последний занимался получением почтовых отправлений от организатора, их расфасовкой и курьерской доставкой в места назначения, о которых узнавал от оператора. После оплаты за товар, оператор сообщал клиентам о местах хранения "закладок". Деньги за наркотики заказчики платили на специально открытые банковские счета подставных лиц.

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Для документирования преступной деятельности подозреваемых полицейские провели целый комплекс негласных следственных действий и ряд оперативных закупок.

Правоохранители одновременно провели 12 обысков, в том числе по месту временного проживания фигурантов в Киевской и Черкасской областях. Последние, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, постоянно меняли одну съемную квартиру на другую, по территории всей страны, и остановившись на Николаевщине были задержаны местными правоохранителями.

По результатам оперативно-следственных действий изъято 20 закладок ацетилированного опия и димедрола, расфасованные в резиновые контрацептивы по 15-20 мл каждая, 121 закладку кристаллического метадона, около 300 таблеток димедрола и 100 мл концентрата маковой соломы, большое количество сим- и банковских карточек, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет примерно миллион гривен.

Ранее полиция поймала преступников, которые украли 300 тысяч гривен из "євробляхи" в Киеве.