В Киеве задержали мужчину, который обстрелял из пневматического пистолета дверь школы (фото)

Правоохранители расследуют инцидент как хулиганство, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Святошинском районе Киева задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы.

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Как сообщается на сайте нацполиции Киева, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила о выстрелах. На место направили экипажи патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Заявительница оказалась сотрудницей школы. Она рассказала полицейским, что около 22 часов, находясь на дежурстве, заметила в окне мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил во входную дверь и убежал.

С места происшествия изъяли предмет, похожий пистолет, предварительно – пневматического действия, и металлические пули. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

В дальнейшем полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.

Ранее сообщалось, что на Львовщине задержали священника с арсеналом оружия.