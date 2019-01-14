В Киеве задержали мужчину, который обстрелял из пневматического пистолета дверь школы (фото)
В Святошинском районе Киева задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы.
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Как сообщается на сайте нацполиции Киева, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила о выстрелах. На место направили экипажи патрульной полиции и следственно-оперативную группу.
Заявительница оказалась сотрудницей школы. Она рассказала полицейским, что около 22 часов, находясь на дежурстве, заметила в окне мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил во входную дверь и убежал.
С места происшествия изъяли предмет, похожий пистолет, предварительно – пневматического действия, и металлические пули. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
В дальнейшем полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.
Ранее сообщалось, что на Львовщине задержали священника с арсеналом оружия.