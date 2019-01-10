На Львовщине задержали священника с арсеналом оружия

В правоохранительных органах Львовской области пока не комментируют, почему информация о священнике, которого задержали еще в декабре, не обнародовалась оперативно.

На Львовщине в Мостиском районе правоохранители задержали священника с арсеналом патронов и оружия.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

По данным правоохранителей, священника задержали еще 15 декабря прошлого года; ранее официальной информации о происшествии обнародовано не было.

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Как проинформировали в прокуратуре области, 15 декабря недалеко от города Судовая Вишня Мостиского района (приграничный район на границе с Польшей) был задержан священнослужитель (мужчина находился в одежде священника), который перевозил в автомобиле патроны и оружие.

«У подозреваемого обнаружили и изъяли 39 патронов, предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолетов Макарова и пистолетов соответствующего калибра, 7 патронов изготовленных путем самодельного переснаряжения, пистолет, являющийся короткоствольным, нарезным огнестрельным оружием, и ручную наступательную гранату «РГД – 5» со взрывателем», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и относятся к категории боеприпасов и взрывных устройств.

Священнослужителя Православной церкви, Благочинного Львовского округа Российской истинно-православной церкви в этот же день, 15 декабря, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

16 декабря, согласно процессуальному руководству Городецкой местной прокуратуры, ему сообщили о подозрении в преступлении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

17 декабря 2018 года Мостиский районный суд Львовской области избрал священнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Стоит отметить, что ранее информацию о задержании священника, а также избрании ему меры пресечения - прокуратура и полиция области не обнародовали. В правоохранительных органах Львовской области пока не комментируют, почему информация о задержании священника не была разглашена сразу после события.

Справка. В городе Судовая Вишня на Львовщине действует храм Истинно-Православной Церкви Святого Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Приход Св. Вознесения города Судовая Вишня входит в состав Львовского Благочиния Киевско-Галицкой Митрополии ИПЦ в Украине. После Богослужения и проповеди настоятелем храма по требованию верующих проводятся служения исцеления и освобождения (экзорцизм).

Русская Истинно-Православная Церковь (Русская истинно-православная церковь) — в 2002 году, после осуществленных без ведома Синода хиротоний, российские архиереи РПЦЗ: архиепископ Лазарь (Журбенко) и епископ Вениамин (Русаленко) были объявлены вне РПЦЗ(В). Однако епископы и в дальнейшем считали себя в составе Русской Православной Церкви в изгнании.

Русская Истинно-Православная Церковь имеет в Украине две епархии — Одесско-Харьковскую и Черниговско-Гомельскую, с центром в Чернигове, которой руководит епископ Гермоген (Дуников). Одесско-Харьковская епархия до июля 2007 года находилась под омофором епископа Иринея (Клипенштейна). На сегодняшний день эта епархия находится под прямым руководством главы Церкви — архиепископа Тихона (Пасечника). В Чернигове действует заочное Пастырское училище свт. Иоанна Кронштадского. На территории Украины существует 32 прихода.

В Украине приходы РИПЦ действуют в Киевской, Одесской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и других областях Украины. Действуют в Беларуси и России, в Средней Азии (Казахстан, Туркменистан, Башкирия, Киргизия и др.).

Также действуют приходы РИПЦ в США, Канаде, Австралии, Франции, Испании, Германии, Аргентине, Бразилии. Во Франции действует крупнейший в Западной Европе православный Леснинский женский монастырь.

РИПЦ имеет свое церковно-общественное издание - редакцию «Церковных Ведомостей РИПЦ».