В полиции рассказали первые подробности жуткого ДТП на Харьковщине (фото)

По данным полиции, от полученных травм водитель, две пассажирки легковушки и пассажирка микроавтобуса погибли на месте ДТП. В медицинские учреждения доставлены 9 человек, которые ехали в микроавтобусе.

В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту гибели четырех человек в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром вблизи Чугуева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека, девять пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Предварительно, детей среди погибших нет.

В полиции сообщили, что ДТП произошло на автодороге Киев-Харьков-Должанский возле города Чугуев 14 января около 08:00. Установлено, что водитель легковушки Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с микроавтобусом Renault.

«От полученных травм 34-летний водитель, две пассажирки Hyundai и пассажирка Renault погибли на месте. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлены 9 человек, ехавших в микроавтобусе», - сказано в сообщении.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личности потерпевших в ДТП.

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области утром 14 января на автодороге недалеко от города Чугуев в результате ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Hyundai погибли четыре человека. Также полиция сообщала о госпитализации 11 человек.