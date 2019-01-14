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В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 госпитализированы (видео)

12:22, 14 января 2019
Происшествия
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На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается / фото hk.npu.gov.ua

В Харьковской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля четыре человека погибли, еще 11 госпитализированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового авто Hyundai произошла на автодороге неподалеку от города Чугуев 14 января около 08:00.

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Согласно предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, 11 пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Предварительно, детей среди погибших нет.

На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Теги: #ДТП#Харьков