На Ивано-Франковщине произошел масштабный пожар на химзаводе (видео)

По предварительным данным загорелось топливо, выбросов опасных веществ в атмосферу нет.

В городе Калуш Ивано-Франковской области произошел пожар на заводе «Карпатнефтехим», к тушению привлечении 90 спасателей.

Как сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина, сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 21:08.

«В настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Подразделения УГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий», — сообщила она.

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От ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава.

В комментарии изданию "Викна" городской председатель Калуша Игорь Матвийчук подтвердил пожар на ООО Карпатнефтехим. По предварительным данным загорелось топливо, выбросов опасных веществ в атмосферу нет.

Пострадавших от пожара нет.

По состоянию на 23:48 пожар на заводе "Карпатнефтехим" локализован.

Как сообщает местное издание «Курс» со ссылкой на соцсети, горела установка по производству олефинов, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2005 года.

«Карпатнефтехим» производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и тому подобное. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и возобновил работу в 2017 году.