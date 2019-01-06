Взрыв в квартире Мариуполя: полиция открыла производство

На месте работала следственно-оперативная группа.

Полиция открыла уголовное производство по факту вчерашнего взрыва в жилом доме в Мариуполе, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает полиция Донецкой области, вызов в полицию поступил в 21.20.

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На месте работала следственно-оперативная группа.

В результате взрыва погибли двое мужчин 1985 и 1987 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и обстоятельства происшествия.