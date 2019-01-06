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Взрыв в квартире Мариуполя: полиция открыла производство

12:31, 06 января 2019
Происшествия
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В Мариуполе полиция открыла дело по факту вчерашнего взрыва, в результате которого погибли два человека / фото Нацполиция Украины

Как сообщает полиция Донецкой области, вызов в полицию поступил в 21.20.

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На месте работала следственно-оперативная группа.

В результате взрыва погибли двое мужчин 1985 и 1987 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и обстоятельства происшествия.

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Теги: #полиция#Мариуполь