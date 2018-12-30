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В Одессе произошел масштабный пожар на заводе "Микрон"

19:01, 30 декабря 2018
Происшествия
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Погибших и пострадавших нет / фото пресс-служба ГСЧС области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Сообщение о пожаре на ул. Боровского на территории предприятия поступило 30 декабря в 15:04.

По прибытию первых подразделений в 15:14 было установлено, что произошло загорание одноэтажного здания, которое принадлежит частному предпринимателю и используется в качестве складского помещения.

Спасатели локализовали пожар в 15:59 и в 16:44 ликвидировали его на площади 700 кв. м. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

По данным сайта города 048.ua, пожар произошел на заводе «Микрон».

фото пресс-служба ГСЧС области

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Теги: #пожар#Одеса