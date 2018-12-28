Под Киевом в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека (фото, видео)

"Таврия" вылетела на встречную полосу, в результате чего лоб в лоб столкнулась с "Нивой".

На трассе Киев-Запорожье произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили "Таврия" и "Нива".

Авария случилась около 08:00, сообщает "Информатор".

Автомобили столкнулись вблизи села Мирное, которое находится между Борисполем и Переясловом-Хмельницким. По предварительной информации, "Нива" ехала в сторону Киева, а вторая машина — в противоположном направлении. Отец водителя внедорожника рассказал, что "Таврия" вылетела на полосу встречного движения.

После лобового удара "Таврия" вылетела в кювет. В момент столкновения в машине были двое мужчин 1961 и 1962 года рождения. К сожалению, они погибли. В машине находились рыбацкие снасти и бур, а один из погибших был в резиновом полукомбинезоне для рыбалки.

Водитель "Нивы" получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. На месте ДТП движение регулируют правоохранители, так как для проезда в двух направлениях свободна только одна полоса. Подробности случившегося выяснит следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Запорожской области в результате ДТП во внедорожнике заживо сгорели два человека.