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В Запорожской области в результате ДТП во внедорожнике заживо сгорели два человека

14:26, 27 декабря 2018
Происшествия
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Спасатели вытащили машину из кювета и извлекли тела двух погибших / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Авария произошла поздно вечером вчера, 26 декабря, на трассе «Харьков-Симферополь».

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Как сообщили спасатели, автомобиль «Тойота Ланд Крузер» выехал на полосу встречного движения и, пытаясь избежать столкновения с грузовиком «ДАФ», съехал в кювет. Внедорожник перевернулся и начал гореть.

Спасатели вытащили машину из кювета и извлекли тела двух погибших – водителя и пассажира. По данному факту проводится расследование.

Ранее под Киевом попали в ДТП две маршрутки - пострадали около 15 человек.

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Теги: #ДТП#Запорожье