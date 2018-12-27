В Запорожской области в результате ДТП во внедорожнике заживо сгорели два человека
14:26, 27 декабря 2018Происшествия
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Авария произошла вчера поздно вечером на трассе "Харьков-Симферополь".
Спасатели вытащили машину из кювета и извлекли тела двух погибших / фото УНИАН
В результате дорожно-транспортного происшествия под Мелитополем Запорожской области во внедорожнике заживо сгорели два человека.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Авария произошла поздно вечером вчера, 26 декабря, на трассе «Харьков-Симферополь».
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Как сообщили спасатели, автомобиль «Тойота Ланд Крузер» выехал на полосу встречного движения и, пытаясь избежать столкновения с грузовиком «ДАФ», съехал в кювет. Внедорожник перевернулся и начал гореть.
Спасатели вытащили машину из кювета и извлекли тела двух погибших – водителя и пассажира. По данному факту проводится расследование.
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