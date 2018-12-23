Под Одессой BMW врезался в гужевую повозку - один человек погиб (фото)

Также в тяжелом состоянии находится лошадь.

В Измаильском районе Одесской области автомобиль BMW X6 на большой скорости въехал в гужевую повозку, на которой ехали два человека. В результате аварии один человек погиб на месте.

Читайте такжеЧудеса 2018 года: подборка невероятных историй спасения со счастливым концом (видео)

Как сообщает "Бессарабия INFORM", инцидент произошел за селом Броска. Два брата 30-ти и 24-х лет ехали из Измаила, где они купили лошадь с повозкой, в село Озерное.

В результате ДТП старший из братьев погиб на месте происшествия, а младший, которого выбросило из повозки, почти не пострадал. Также в тяжелом состоянии находится лошадь.

Водителя BMW доставили в больницу, так как в результате ДТП он получил сильный удар в голову.

Ранее сообщалось, что на Волыни в пятницу, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус, в результате чего пять человек пострадали.