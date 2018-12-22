На Волыни перевернулся автобус - пять человек пострадали

Одного из пассажиров пришлось деблокировать с помощью гидроинструмента.

На Волыни в пятницу, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус, в результате чего пять человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Волынской области.

Сообщение о ДТП, которое произошло вблизи села Чмикос Любомльского района, поступило спасателям вчера в 16:44.

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Отмечается, что маршрутный автобус сообщением «Лесная песня – Нововолынск» съехал на обочину и перевернулся. В автобусе находилось 18 человек, из которых 5 человек получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.

В частности, спасатели деблокировали из салона автомобиля мужчину пожилого возраста, который из-за полученных травм не мог сам передвигаться. С помощью гидроинструмента сотрудники ГСЧС демонтировали металлические конструкции транспортного средства, добрались до пострадавшего, переложили его на носилки и передали в руки медиков.

Как сообщал УНИАН, около 7:00 утра в пятницу, 21 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Обухов возле села Плюты. Из-за гололеда водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.