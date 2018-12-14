В полиции прокомментировали конфликт между охраной Института сердца и активистами С14 (видео)

В управление полиции для дачи объяснений доставили четырех человек.

Столичные полицейские устанавливают причины конфликта в Институте сердца.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

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«Около 16 часов дежурному Деснянского управления полиции поступило сообщение о конфликте в помещении Института сердца Министерства здравоохранения. На вызов выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления», - сообщает полиция.

На месте происшествия правоохранители установили, что конфликт с группой неизвестных возник во время собрания сотрудников медицинского учреждения.

«Правоохранители общаются с участниками происшествия для установления причин конфликта и обеспечивают нормальную работу учреждения. Четырех человек для дачи объяснений доставили в управление полиции», - сообщил Корищенко.

В полиции отмечают, что сведения о конфликте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка этого события.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook написал, что активисты С14 пришли в государственное учреждение «Институт сердца Министерства здравоохранения Украины» «посмотреть», как директор института Борис Тодуров якобы проводит тренинги для медиков о том, «как противодействовать активистам - как в ситуации с Юрием Крысиным, когда год назад они его у себя незаконно прятали».

При этом, как утверждает Мазур, «титушка» Крысин (обвиняемый в противодействии участникам Революции достоинства и отбывающий наказание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия), "при разборе ситуации рассматривается как жертва».

Также Мазур сообщил, что охранники заведения задержали 4-х активистов организации.