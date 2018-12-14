В Киеве активистов С14 задержала охрана Института сердца - координатор

Активисты пришли в учреждение, чтобы зафиксировать на видео, как ее директор проводит инструктаж персонала по противодействию общественным активистам.

Активистов праворадикальной организации С14, которые пришли в государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", задержала охрана заведения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор С14 Сергей Мазур.

"Сейчас в Институте сердца задержаны четверо гражданских активистов организации С14. Они пришли посмотреть, как Борис Тодуров (директор Института сердца - УНИАН) проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам - как в ситуации с Юрием Крысиным, когда год назад они его у себя незаконно прятали", - написал Мазур и добавил, что Крысин при разборе ситуации рассматривается как жертва ("титушкиа", которого обвиняют в противодействии участникам Революции Достоинства и отбывает наказание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия).

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По информации Мазура, одну девушку и трех парней окружила охрана с требованием удалить записи, на место происшествия приехала полиция.

Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook отмечает, что этот тренинг директор Института сердца устроил накануне голосования за нового руководителя учреждения. "Вчера Тодуров собрал трудовой коллектив в актовом зале и два каких-то "кризисных менеджера" проводили врачам тренинг о кейсе Крысина и "противодействии атакам активистов". Волонтер сообщает, что сегодня в 14:00 должен был состояться второй этап тренировки врачей и технического персонала о том, "как в следующий раз надо будет блокировать активистов, "терять сознание" и провоцировать конфликт, чтобы снять это и выглядеть как жертвы атак".

В пресс-службе полиции Киева подтвердили, что на месте конфликта работает следственно-оперативная группа, но деталей в пресс-службе пока не знают.

Напомним, в феврале этого года активисты нашли Крысина в детском отделении Института сердца, где он скрывался от суда. В палате с Крысиным тогда находился муж заведующей отделением Ирины Аксеновой. Попал туда Крысин, как утверждали тогда активисты С14, благодаря Тодурову. Крысина тогда облили зеленкой, и в тот же день он из детского отделения сбежал, позже его задержали правоохранители.