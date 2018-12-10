На Львовщине произошло ДТП с участием автобуса: один погибший, пять пострадавших

По предварительным данным, водитель автобуса во время обгона гужевого транспорта выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада".

Вблизи села Станиславчик на Львовщине 9 декабря около 18:30 столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «Лада», в результате чего один человек погиб, еще пять пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Предварительно установлено, что 52-летний житель города Червоноград, водитель пассажирского автобуса «Эталон», который осуществлял рейс по маршруту Броды - Червоноград, во время обгона гужевого транспорта выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21112» под управлением 29-летнего жителя Радеховского района.

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В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте ДТП, пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Совершение преступления по этой статье наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На данный момент проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Житомире в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали 8 человек.