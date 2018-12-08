В Житомире "скорая" и еще одна машина въехали в дом: травмированы 8 человек (фото, видео)

Травмы получили водители и пассажиры транспортных средств.

В Житомире в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали 8 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, авария произошла сегодня в Житомире на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского.

Читайте такжеВ Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (фото)

Предварительно, автомобиль скорой помощи, двигавшийся с проблесковыми маячками по улице Домбровского, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по улице И.Мазепы. После этого оба автомобиля въехали в дом.

В результате травмы получили 8 человек - водители и пассажиры транспортных средств. Они были доставлены в лечебные учреждения г. Житомира. Характер травм пострадавших устанавливается.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, в результате аварии водителя автомобиля Hyundai зажало конструкциями автомобиля, и его пришлось извлекать специальной техникой.

"От удара водитель Hyundai оказался зажатым конструкциями. С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели разрезали водительские двери и деблокировали мужчину», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, под Киевом в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе – дети.