В Житомире "скорая" и еще одна машина въехали в дом: травмированы 8 человек (фото)

Травмы получили водители и пассажиры транспортных средств.

В Житомире в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали 8 человек.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, авария произошла сегодня в Житомире на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского.

Предварительно, автомобиль скорой помощи, двигавшийся с проблесковыми маячками по улице Домбровского, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по улице И.Мазепы. После этого оба автомобиля въехали в дом.

В результате травмы получили 8 человек - водители и пассажиры транспортных средств. Они были доставлены в лечебные учреждения г. Житомира. Характер травм пострадавших устанавливается.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, под Киевом в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе – дети.