В Житомире "скорая" и еще одна машина въехали в дом: травмированы 8 человек (фото)
В Житомире в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали 8 человек.
Читайте такжеВ Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (фото)
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, авария произошла сегодня в Житомире на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского.
Предварительно, автомобиль скорой помощи, двигавшийся с проблесковыми маячками по улице Домбровского, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по улице И.Мазепы. После этого оба автомобиля въехали в дом.
В результате травмы получили 8 человек - водители и пассажиры транспортных средств. Они были доставлены в лечебные учреждения г. Житомира. Характер травм пострадавших устанавливается.
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, под Киевом в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе – дети.