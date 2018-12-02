Под Киевом в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе – дети

Сейчас все обстоятельства этого происшествия, а также характер травм пострадавших устанавливают правоохранители.

На Житомирской трассе произошла авария с опрокидыванием автомобиля на крышу, в результате которой пострадали пять человек, в том числе - дети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает основатель dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

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Согласно сообщению, 2 декабря, около 09:45 на Житомирской трассе недалеко Гуровщины Киево-Святошинского района произошло ДТП: машину, в которой находились маленькие дети, занесло в кювет и опрокинуло.

"Серьезное ДТП с пострадавшими на 40-м километре Житомирской трассы, или "Киев - Чоп". Водитель автомобиля Audi регистрации Черкасской области вылетел с дороги допустил опрокидывание автомобиля на крышу. Лишь чудом обошлось без тяжелых травм. В салоне автомобиля было трое взрослых и двое детей" , - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства этого происшествия, а также характер травм пострадавших устанавливают правоохранители, которые работают на месте происшествия.