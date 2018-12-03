В Харькове грабители, убегая от полиции, протаранили авто патрульных (видео)
12:45, 03 декабря 2018Происшествия
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В Харькове задержали вора, который пытался украсть вещи из чужой машины.
В Харькове грабители, которые бежали от полиции, протаранили патрульный автомобиль
В Харькове грабители, которые пытались сбежать от полиции, протаранили патрульный автомобиль.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В Харькове задерживали вора, который пытался украсть вещи из чужой машины. Его заметил владелец, попытался остановить. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой вор достал нож и пригрозил его применить. После этого подозреваемый сел в подъехавшую Skoda и попытался скрыться.
Читайте такжеПод Киевом в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе – дети
Догнать беглецов удалось только возле ТРЦ "Украина". Задержанными оказались украинцы 31 и 43 лет, а также 39-летний гражданин Грузии.
Ранее в Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.
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