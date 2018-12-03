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В Харькове грабители, убегая от полиции, протаранили авто патрульных (видео)

12:45, 03 декабря 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В Харькове задерживали вора, который пытался украсть вещи из чужой машины. Его заметил владелец, попытался остановить. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой вор достал нож и пригрозил его применить. После этого подозреваемый сел в подъехавшую Skoda и попытался скрыться.

Читайте такжеПод Киевом в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе – дети

Догнать беглецов удалось только возле ТРЦ "Украина". Задержанными оказались украинцы 31 и 43 лет, а также 39-летний гражданин Грузии.

Ранее в Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.

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Теги: #полиция#Харьков