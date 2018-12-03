В Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев - СМИ

Авария произошла в местности Кшешовице возле Кракова.

В Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.

Как сообщает "Польское радио", авария произошла в местности Кшешовице (Krzeszowicе) возле Кракова.

"Один автомобиль пассажирский, второй - это фургон", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения двух авто пострадали восемь граждан Украины и водитель фургона.

Местная полиция предупреждает водителей, что дорожные условия в этом районе очень сложные - на автодорогах гололедица.

Ранее недалеко от Львова в воскресенье, 2 декабря, в дорожно-транспортном происшествии при участии двух Audi пострадали пять человек.