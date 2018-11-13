В Польше водитель сбил трех украинок, две женщины погибли на месте (фото)

Авария произошла на оснащенном знаками и освещенном пешеходном переходе.

В селе Сарнув Силезского воеводства Польши автомобиль Hyundai Tucson сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины.

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Как сообщает «Польское радио», трагический инцидент произошел 10 ноября. Две украинки погибли на месте, еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии.

О выдвижении обвинений водителю в понедельник, 12 ноября, сообщил представитель Уездной комендатуры полиции в Бендзине Павел Лотоцкий. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Отмечается, что авария произошла вечером на оснащенном знаками и освещенном пешеходном переходе. За рулем авто находился 36-летний житель Заверцянского повята Силезского воеводства.

По словам правоохранителей, после удара авто одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья упала под колеса автомобиля марки Volkswagen, ехавшего позади Hyundai Tucson. Последнюю, 46-летнюю женщину госпитализировали. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя женщины. Личности пострадавших, как сообщается, удалось установить не сразу.

Водитель Hyundai Tucson был трезвым. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Чехии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом Mercedes погибли четверо граждан Украины, еще одна украинка получила серьезные травмы.