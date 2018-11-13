В Чехии автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП: четверо погибших (видео)

Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Чехии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом Mercedes погибли четверо граждан Украины, еще одна украинка получила серьезные травмы.

По информации" Новостей Закарпатья, смертельное ДТП произошло вечером 11 ноября в районе чешского городка Тржинец.

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В микроавтобусе находилось пятеро гастарбайтеров из Закарпатской области. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Погибшими являются жители Виноградовского и Хустского районов.

В посольстве Украины в Праге пока не прокомментировали гибель украинцев.