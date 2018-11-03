"Дала ему соску и прикрыла рот рукой": в Одесской области мать убила собственного сына (видео)

Женщину подозревают в убийстве собственного ребенка.

В Одесской области по подозрению в убийстве задержали мать 4-месячного младенца. Следователи считают, что она задушила сына соской, потому что тот постоянно плакал.

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Как говорится в сюжете ТСН, несколько дней назад жительница Подольска позвонила медикам и сообщила, что ее сын умер во сне. Врачи рассказали об этом полиции. Эксперт сначала не нашел на теле ребенка признаков насильственной смерти, но впоследствии вскрытие показало, что младенец умер в результате механической асфиксии.

Только после этого на допросе его мать рассказала, что ребенок весь вечер плакал и женщина решила малыша так успокоить. "Дала ему соску и прикрыла соску и рот рукой. Он успокоился. Я так руку подержала минуты три-четыре, убрала – он успокоился. Утром часов в пять я проснулась и обнаружила, что признаков жизни нет", - рассказала мать мальчика.