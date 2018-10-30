На Черниговщине женщину нашли повешенной рядом с двумя мертвыми детьми

Видимых телесных повреждений на телах детей не выявлено. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение.

В Черниговской области полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины и двух детей двух и шести лет.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, сегодня утром в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства выявлены тела детей - двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение.

Читайте такжеПроломили голову кастетом: на Днепропетровщине жестоко избили активиста "Нацдружин" (фото)

На месте происшествия работают местная и областная следственно-оперативные группы полиции, руководство и представители прокуратуры.

В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на телах детей не выявлено.

Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мать утопила двух своих детей в озере.