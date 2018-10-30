На Черниговщине женщину нашли повешенной рядом с двумя мертвыми детьми
В Черниговской области полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины и двух детей двух и шести лет.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.
Согласно информации, сегодня утром в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства выявлены тела детей - двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение.
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На месте происшествия работают местная и областная следственно-оперативные группы полиции, руководство и представители прокуратуры.
В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на телах детей не выявлено.
Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщал УНИАН, в Киеве мать утопила двух своих детей в озере.