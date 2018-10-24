В Киеве неизвестные бросали камни в коммунальщиков, поврежден экскаватор

Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» была вынуждена приостановить свою работу, на место вызвали полицию.

В Киеве неизвестные напали на аварийную бригаду «Киевтеплоэнерго», которая ремонтировала теплосеть в Бехтеревском переулке.

Как сообщается на сайте коммунального предприятия, инцидент произошел 22 октября в 23:45. Неизвестные бросили в коммунальщиков камни.

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В результате нападения никто не пострадал, однако камнями было разбито лобовое стекло экскаватора. Аварийная бригада была вынуждена приостановить свою работу. На место вызвали полицию, был составлен протокол.

В «Киевтеплоэнерго» отметили, что стоимость недавно приобретенных новых экскаваторов превышает 3 млн грн за единицу. Теперь поврежденная техника требует ремонта и не может использоваться в аварийных работах. Замена лобового стекла обойдется примерно в 18 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве после запуска горячей воды произошло более 300 прорывов труб.

Напомним, из-за хозяйственного спора между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго» в нескольких районах столицы с весны не было горячей воды. Мировое соглашение было подписано лишь 9 октября.