В Киеве после подачи горячей воды произошло более 300 прорывов труб

В Киеве после запуска горячей воды произошло более 300 прорывов труб. Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на своей странице в Facebook.

«После запуска горячей воды имеем более 300 повреждений. Работает 34 аварийно-восстановительных бригады «Киевтеплоэнерго». Работают круглосуточно», - отметил он.

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Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн).

В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

9 октября КП «Киевтеплоэнерго» подписало мировое соглашение с «Нафтогазом» о правопреемстве долговых обязательств «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн, а 10 октября Хозяйственный суд Киева утвердил эту мировое соглашение.

Из-за вышеуказанного хозяйственного спора у жителей нескольких районов столицы с весны нет горячей воды.

16 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начата подача горячей воды в более чем 3 тыс. домов.