На Киевщине фермер расстрелял охранника своего предприятия и сбежал (видео)

По данным полиции, между хозяином агропредприятия и охранником произошла ссора из-за зарплаты.

В Киевской области фермер расстрелял охранника своего предприятия и скрылся, мужчину разыскивает полиция.

Читайте такжеНа Житомирщине со стрельбой задержали "домушника" с Кавказа

Об этом сообщается в сюжете ТСН. По словам жены стрелка, он защищался.

На предприятии говорят, что ничего не знают об инциденте. Ни тракторист, ни комбайнер, ни охранник ничего не говорят, но бегут от журналистов.

Одна из сотрудниц предприятия спряталась от журналистов за закрытыми дверями.

«Хозяйки нет. Вам нечего делать, оставьте помещение. Я повар», - говорит женщина изнутри.

За дверью слышно, что повар с кем-то консультируется по телефону, а потом выходит с ножом. "Ты меня не фотографируй, я тебе этот фотоаппарат сейчас побью", - говорит она. "Ничего у нас не случилось. Ничего не было", - добавляет женщина.

Сообщается, что убийство произошло днем в столовой. По данным полиции, между хозяином агропредприятия и охранником произошла ссора из-за зарплаты. Во время ссоры хозяин взял зарегистрированное оружие и осуществил несколько выстрелов в мужчину. Его коллеги сбежали, а потом увидели, что фермер сел в автомобиль и уехал. После этого раненому мужчине пытались оказать помощь.

Журналистам удалось связаться с женой стрелка. По ее информации, произошла пьяная драка.

"Он защищался, потому что на него напали трое, а он был один. Надеюсь, что следствие все выяснит. И человек, который напал на него, он только неделю как вышел из тюрьмы. А мы об этом не знали", - пояснила она.

Убитый охранник – не местный, приехал на заработки с Днепропетровщины. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали гражданина Российской Федерации - второго участника разбойного нападения на ювелирный магазин-ломбард в Шевченковском районе Киева в августе этого года, во время которого злоумышленники застрелили охранника.