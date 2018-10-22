Задержан второй участник ограбления ювелирного магазина в Киеве и убийства охранника

Фигуранта, гражданина РФ, доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

Сегодня, 22 октября, сотрудники полиции задержали гражданина Российской Федерации - второго участника разбойного нападения на ювелирный магазин-ломбард в Шевченковском районе Киева в августе этого года, во время которого злоумышленники застрелили охранника.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве со ссылкой на начальника столичного Главка Андрея Крищенко, именно этот задержанный стрелял из автомата.

"Оперативники вместе со следователями продолжали работать над сбором доказательной базы и установили личность еще одного нападавшего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата. Получив разрешение суда, сотрудники КОРДа столичной полиции задержали его. Фигурант - гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал", - заявил Корищенко.

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По его словам, на месте совершения преступления были изъяты следы крови злоумышленников, а уже в ходе расследования полицейские отобрали биологические образцы у группы лиц, подозреваемых в причастности к разбойному нападению и убийству охранника. Результаты экспертизы, по утверждению Крищенко, стали еще одним весомым аргументом для задержания фигуранта и объявления ему подозрения.

Также Крищенко сообщил, что задержанному объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины, а правоохранители готовят ходатайство для избрания ему меры пресечения.

Начальник полиции Киева также отметил, что правоохранителям уже известна личность третьего нападавшего на магазин.

"Он тоже гражданин Российской Федерации, после совершения преступления сразу уехал в Россию. Поэтому готовятся материалы для объявления его в международный розыск", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Киеве на улице Щербакова три человека ограбили ювелирный магазин-ломбард и застрелили охранника.

Полиция с помощью свидетелей установила, что трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot в направлении станции метро «Нивки».

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, полицейские нашли подожженным на территории гаражного кооператива.

По факту ограбления магазина было открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

11 октября в Одессе работники уголовного розыска киевской полиции задержали гражданина России, одного из участников разбойного нападения на ювелирный магазин-ломбард. Его доставили в Киев, объявили подозрение и его суд отправил под стражу.

Также Крищенко сообщил, что в рамках расследования этого преступления уже было проведено 20 обысков.