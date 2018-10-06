В Киеве на вокзале египтянину поездом отрезало ногу (фото)

По предварительной информации, иностранец попытался запрыгнуть в поезд, когда он уже тронулся.

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале поздно вечером 5 октября мужчина упал под поезд. Состав отправлялся по маршруту «Киев-Харьков».

Инцидент случился в момент отправления поезда, сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Иностранец не удержался и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков. Первым делом помощь оказывали проводники. Мужчине отрезало левую ступню колесной парой состава.

Из-за происшествия отправление поезда Киев-Харьков задержали почти на час. Только после оказания первой помощи и госпитализации пострадавшего состав отправился в 23:08. Пострадавшего в срочном порядке забрали в больницу.

По неподтвержденной информации, иностранцу около 25-30 лет и у него не было проездного билета. Подробности инцидента выясняются. На месте работали медики и правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября на Сумщине 70-летний россиянин бросился под поезд.