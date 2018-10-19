На Полтавщине известного журналиста облили фекалиями (фото)

На Дмитрия Гнапа вылили целое ведро нечистот, журналисты заявляют, что полиция на это не отреагировала.

На Полтавщине облили нечистотами известного журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа.

Об этом он написал в Facebook. "Замечательное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас "титушками" и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать", – отметил Гнап.

Кроме этого, на месте происшествия была также журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских, которая отметила, что правоохранители во время нападения не совершили никаких действий.

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"Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня состоится сессия облсовета. На сессии депутаты будут утверждать выдачу газовых лицензий. Дмитрия Гнапа, который приехал на сессию, только что титушки облили ведром дерьма. Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал", - заявила она в Facebook.

Ранее депутата от БПП Сергея Каплина облили фекалиями.