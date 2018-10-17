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Под Кабмином депутата облили фекалиями (видео)

15:29, 17 октября 2018
Происшествия
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Под зданием Кабмина депутата облили фекалиями / скриншот

Об этом сообщают очевидцы, которые обнародовали видео.

На видео видно, как депутата из ведра обливают коричневой жидкостью. Брызги также попали на протестующих, находившихся рядом.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал УНИАН, 4 октября во время заседания внеочередной сессии Николаевского городского совета в зал ворвались несколько молодых людей, которые облили фекалиями трех депутатов.

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Теги: #депутат#фекалии