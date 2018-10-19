На Львовщине пьяный мужчина подорвал гранатой городской фонтан

Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5.

В городе Бибрка Львовской области нетрезвый мужчина бросил гранату в городской фонтан, что привело к его частичному разрушению.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, инцидент произошел 18 октября около 18.20 на площади Национального Возрождения в городе Бибрка Перемышлянского района.

«В Перемышлянское отделение полиции 18 октября поступило сообщение о том, что около 18.20 в городе Бибрка на площади Национального Возрождения неизвестный мужчина бросил в фонтан взрывное устройство, в результате чего частично разрушил его», - отметила Добровольская.

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Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 41-летний житель города Бибрка, который на момент совершения хулиганских действий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

«Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5», - сообщила Добровольская.

Правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса.

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