На Херсонщине неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, есть раненые

Двух человек с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу Херсона.

На автодороге Херсон-Феодосия-Керчь около вечером 10 октября неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли другую машину с людьми.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в результате стрельбы были ранены двое человек. Их с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу Херсона.

"Злоумышленники на автомобиле скрылись в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план "Сирена", - сообщили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более человек.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура. Он находится в больнице. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.