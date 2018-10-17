В Николаеве отец с 5-месячным младенцем провалился в аварийный канализационный люк (видео)

Мужчина провалился только одной ногой, но во время падения ребенок вылетел из рук отца и упал лицом прямо на землю.

В Николаеве отец, который гулял в со своей 5-месячной дочкой, провалился в аварийный канализационный люк во дворе собственного дома.

К счастью мужчина провалился только одной ногой. Но, во время падения ребенок вылетел из рук отца и упал прямо лицом в землю, говорится в сюжете ТСН. У младенца травмы и ушибы.

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Врачи говорят, что травмы ребенка могли быть более серьезными, однако повезло, что падение девочки смягчил теплый комбинезон.

По словам родителей ребенка, в их дворе таких аварийных люков несколько, один уже несколько недель стоит открытый. Отец рассказал, что обычно старается обходить люки, но на этот раз не заметил край колодца, присыпанный листьями.

Супруги выяснили, что эти люки принадлежат водоканалу. В ведомстве жалуются, что на их балансе 60 тысяч таких люков, а людей, отвечающих за их проверку, только десять.

В водоканале заявляют, что люк, в который провалился мужчина, обследовали в сентябре, и по документам он был исправен.

После несчастного случая городской голова обязал провести внеочередную проверку всех люков.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в больницу Первомайска Николаевской области неизвестные подбросили новорожденного зверски избитого мальчика.