"Гул, свист, а потом - дым": очевидцы рассказали о крушении Су-27 на Виннитчине (фото, видео)

По словам очевидцев, самолет начало "крутить" еще над селом, но пилоты отвели его в поле.

Жительница села Уланов Винницкой области, рядом с которым сегодня, 16 октября, упал самолет Су-27, рассказала, что ей было слышно гул и свист, а потом она увидела дым за деревней в поле.

Об этом сообщает местное издание "20 минут".

"Туда наши пожарные поехали сразу", – говорит девушка. "Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция...", – добавила она.

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Также очевидица Мария Лехова сделала снимки, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах.

"Все хотели посмотреть, что случилось. За несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался", – сообщила девушка.

"Самолет крутился, когда падал", – рассказали также люди, которые видели момент падения истребителя. "Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", – отмечают свидетели происшествия.

Видео: "20 минут"

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате катастрофы самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ в районе села Уланов Винницкой области погибли два пилота.