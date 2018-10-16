В результате катастрофы Су-27 на Виннитчине погибли два пилота (видео)
18:38, 16 октября 2018Происшествия
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Погибли военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.
В результате катастрофы Су-27 на Виннитчине погибли два человека / фото 20minut.ua
В результате катастрофы самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ в районе села Уланов Винницкой области погибли два пилота.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, другой – военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.
Как сообщает Украинский милитарный портал, авария произошла во время международных учений “Чистое небо – 2018”.
Два пилота погибли при падении самолета Су-27
Напомним, сегодня, 16 октября, около 17.00 на Виннитчине во время выполнения учебно-боевого полета разбился истребитель Су-27.
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