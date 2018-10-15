Депутат Киевсовета выстрелил себе в живот во время чистки наградного оружия - он в реанимации

Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильное.

Депутат Киевского городского совета Петр Кузык получил ранение, когда чистил наградное оружие.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь партии "Свобода" Кристина Равлюк.

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"12 октября председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное оружие, и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное", - сообщила она.

По данным СМИ, депутат выстрелил себе в живот.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на "Лесной" произошла стрельба и драка.