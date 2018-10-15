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Депутат Киевсовета выстрелил себе в живот во время чистки наградного оружия - он в реанимации

15:04, 15 октября 2018
Происшествия
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По данным СМИ, депутат выстрелил себе в живот/ ВО «Свобода»

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь партии "Свобода" Кристина Равлюк.

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"12 октября председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное оружие, и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное", - сообщила она.

По данным СМИ, депутат выстрелил себе в живот.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на "Лесной" произошла стрельба и драка.

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Теги: #стрельба#депутаты