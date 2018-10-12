В Киеве на "Лесной" произошла стрельба и драка (фото, видео)

Полицейские ввели план «Перехват».

На станции метро «Лесная», возле парка Киото произошла драка. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы второму.

Инцидент произошел в четверг, 11 октября, около 23:30, передает "Информатор".

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Очевидец Александр, рассказал, что он ехал в сторону Лесного массива на своей машине, когда увидел драку на проезжей части. По его словам, около пяти человек ожесточенно избивали двоих мужчин. Они выстрелили в одного из пневматического оружия и разбили ему лицо, после чего пострадавший подбежал к автомобилю обидчиков и начал ломать дверь. Нападавшие повалили его на асфальт и избивали ногами. Затем мужчину ударили головой об угол автобуса, который стоял рядом. Со слов свидетеля, пострадавший мужчина был инициатором драки.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Когда нападавшие это заметили, они быстро сели в автомобиль ВАЗ 2107 и скрылись с места преступления. Ни номеров машины, ни лиц агрессоров мужчина не запомнил.

В связи с этим полицейские ввели план «Перехват». По данным правоохранителей, пострадавший мужчина выжил, хотя получил очень серьезные травмы. Медики госпитализировали его. Его друг, который тоже получил травмы, сначала остался на месте события, а потом отправился в больницу к своему товарищу.

Как сообщал УНИАН, на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь около вечером 10 октября неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли другую машину с людьми.