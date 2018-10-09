Порошенко собирает силовиков из-за взрывов на Черниговщине

На Черниговщину отправились спецназовцы столичной полиции.

Президент Украины Петр Порошенко созвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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"Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям", – написал Цеголко.

На Черниговщину отправились спецназовцы столичной полиции. Они будут помогать вывозить людей из опасной зоны и будут нести службу на полицейских постах. Кроме того, с собой правоохранители взяли специальные палатки и полевую кухню для обустройства временных пунктов.

На Черниговщину отправились спецназовцы столичной полиции. Они будут помогать вывозить людей из опасной зоны и будут нести службу на полицейских постах. Кроме того, с собой правоохранители взяли специальные палатки и полевую кухню для обустройства временных пунктов. pic.twitter.com/HdQRLO7vmE — МВД Украины (@MVS_UA) 9 октября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, ночью, в 3:30 на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине начались взрывы. Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы. О вероятных причинах взрывов пока не сообщается.