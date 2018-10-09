На Черниговщине взрываются склады с боеприпасами: проходит эвакуация (фото, видео)

Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы.

Ночью, в 3:30 на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине начались взрывы.

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Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, в связи со взрывом на 6-м арсенале, по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.

«В 3 часа 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня, Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия», – говорится в сообщении.

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба отправилась на место происшествия.

Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы.

Видео: UA: Чернігів

О вероятных причинах чрезвычайной ситуации не сообщается.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вылетает на место происшествия.

Чп на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.

Как отмечают пользователи соцсетей, взрывы слышно даже в соседних Прилуках, что находятся за 40 километров от места взрывов.

Сообщается, что на складах работают спасатели.