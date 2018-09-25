На Херсонщине отец избил трех своих детей до переломов и сотрясения мозга (видео)

Сейчас малыши с мамой находятся в детской областной больнице.

Сейчас малыши с мамой находятся в детской областной больнице. По словам правоохранителей, после совершенного 29-летний мужчина сначала скрылся, а потом сам пришел в райотдел и рассказал, что натворил.

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Как говорится в сюжете ТСН, мужчина говорит, что просто наказал непослушных детей за поломанные игрушки и беспорядок в доме. А откуда взялись ушибы и переломы - не знает.

4-летний Валик с мамой и братьями в больнице, говорит, что его побил папа.

По словам врачей, на конечностях детей обнаружены ссадины и кровоподтеки, у 3 - летнего ребенка - перелом ключицы.

Что случилось рассказывает мама - в тот вечер гостили у соседей, но постоянно наведывались к детям. Когда очередной раз мать пришла посмотреть на детей, то нашла их избитыми.

Сам мужчина уверяет, что ударил один раз старшего сына за непослушание.

В полиции говорят, что семья переехала на Херсонщину полгода назад из Николаевской области, Живут бедно, но не пьянствуют. Зарабатывает в семье только отец - работает розноробочим в местный агрофирме.

Мать детей говорит, что к мужу не вернется и не простит, но жить ей негде, разве что врачи разрешат немного пожить в больнице.