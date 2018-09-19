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На Донетчине от взрыва неизвестного предмета погиб мужчина

12:44, 19 сентября 2018
Происшествия
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В результате взрыва мужчина погиб \ фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области, сигнал о несчастном случае поступил 18 сентября в 21:40.

В данное время устанавливаются обстоятельства взрыва.

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Теги: #взрыв#Донецкая область