На Донетчине от взрыва неизвестного предмета погиб мужчина
12:44, 19 сентября 2018Происшествия
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Причины взрыва в настоящее время устанавливаются.
В результате взрыва мужчина погиб \ фото УНИАН
В одном из частных домов в пгт Алексеево-Дружковка Донецкой области в результате взрыва погиб 37-летний мужчина.
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Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области, сигнал о несчастном случае поступил 18 сентября в 21:40.
В данное время устанавливаются обстоятельства взрыва.
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